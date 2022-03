TOP 10 Dach

Handelsidee

In diesem Musterdepot soll in wikifolios investiert werden, welche in der Vergangenheit überdurchschnittliche Renditen erreicht haben und dies meines Erachtens für die Zukunft erwarten lassen. Auf eine regelmäßige Aktivität wird ebenfalls geachtet.

Es werden ausschließlich wikifolios ohne Hebelprodukte in dieses Musterdepot aufgenommen. Aus Gründen der Überschaubarkeit beabsichtige ich max. 15 Positionen im Depot gleichzeitig zu halten.

Es wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt.