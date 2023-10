Möchtest du von fallenden Kursen profitieren bzw. bist tendenziell bärisch für die Märkte eingestellt? Bist du von aggressiven Kursrückschlägen schon manchmal überrascht worden? Dann ist dieses Portfolio „Doom and Gloom - Short Only“ vielleicht genau das Richtige für dich. Gemäß dem Leitspruch „Die Bullen nehmen die Treppe, die Bären springen aus dem Fenster“ sind Kursrückgänge oft besonders schnell und dynamisch. Diese Dynamik möchte dieses Portfolio in besonderem Maße nutzen. Investiert wird ausschließlich in Short Positionen, sowohl kurz- als auch langlaufend. Der Auswahl der Positionen sind dabei keine Grenzen gesetzt.