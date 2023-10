Anlageziel dieses Wikifolios ist das langfristige Kapitalwachstum. Das Wikifolio investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen und Hebelprodukte weltweit. Growth-Investing ist eine spekulative Anlagepolitik. Die Fundamentaldaten eines Unternehmens, sowie Macroeconomics spielen hier nur eine sehr wichtige Rolle. Hebelprodukte sollen nur bei einer Gelegenheit gehandelt sein. Der Schwerpunkt soll grundsätzlich mit langer Haltedauer im Growth Investing liegen. Ziel ist es sowohl von steigenden als auch von fallenden Kursen zu profitieren. In K Capital werden vorwiegend US- als auch EU- und Internationalen Aktien und Derivaten gehandelt, sowie auch Commodities und weniger Anleihen und andere Produkte. Diese Aktien und Derivaten werden technisch sowie fundamental analysiert, aber News- und Flowtrading ist auch erfoderlich. Trendsindikatoren, Charts, Intermarketanalyse sind unsere wichtigsten Analysekomponenten. Der Anlagehorizont ist vorüberwiegend kurzfristig. In steigenden Märkten gibt es die Chance auf Outperforming Gewinne, allerdings ist das Verlustpotenzial auch sehr viel größer als bei Value-Titeln.