Value Aktien Auswahl

Handelsidee

In diesem wikifolio soll ausschliesslich in Aktienwerte aus der ganzen Welt investiert werden. Dabei kommt zur Selektion einzelner Titel vor allem die technische Analyse zum Einsatz. Insbesondere daraus erfolgt auch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts als Trendvorlage und somit auch zur Investition in diese Sachwerte. Der Anlagehorizont soll kurzfristig ausgelegt werden. mehr anzeigen