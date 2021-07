krypto100T

Handelsidee

Die Idee ist die Crypto Währung Bitcoin, zu Handel. Bezogen die Bitcoin Entwicklung, mit long Positionen, werde die Aktien und was in Verbindung steht, kaufen und komplementieren mit 1 Hebelprodukte.

Es Handel sich um einer Art des Investments in crypto. Es ist einer Verbindung beim den Unternehmer, Blockchain und den werte Bitcoin.

Hebelprodukte! mehr anzeigen