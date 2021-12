ETF Anlagestrategie

Handelsidee

In diesem wikifolio soll nur in Aktien und ETF's investiert werden. Informationen aus verschiedenen News Quellen, wie fundamentale Daten (KGV, KBV, KCV, KUV), sowie die technische Analyse sollen zur Entscheidungsfindung beitragen. Grundsätzlich wird versucht, eine langfristige Wertsteigerung, bei geringen Schwankungen, zu erreichen. Die Haltedauer der einzelnen Positionen soll flexibel sein. In der Regel sollen die Positionen eher kurzfristig gehalten werden. mehr anzeigen