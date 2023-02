KT Swiss Top 100 Eq Weight

Die Top 100 Aktien der Schweiz werden hier gleich gewichtet. Es wird so versucht, die Wirtschaft der Schweiz abzubilden. Hierbei ist die Größe des Unternehmens nich relevant. Der Ausgleich der Gewichtung erfolgt mindestes zweimal pro Kalenderjahr. Barmittel, die nach der Gewichtung noch vorhanden sind, werden in ETF investiert, welche über eine breite Streuung aufweisen und auch an der Schweizer Börse gelistet sind.