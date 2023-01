Schwaben Invest

Dieses Wikifolio soll eine gute Ergänzung zur persönlichen Altersvorsorge darstellen. Es soll einen langfristigen Vermögensaufbau unterstützen. Die Handelsidee setzt wie folgt zusammen: 1.) Aktienauswahl: - Es wird größten Wert auf höchste Qualität der Aktien gelegt. Darunter verstehe ich große, möglichst internationale Unternehmen, die sich auf dem Markt durchgesetzt haben und sich in der Vergangenheit über einen langen Zeitraum konstant aufwärts entwickelt haben. Zykliker mit starken Schwankungen werden weitestgehend ausgeschlossen. - Diversifiziert wird über Branchen, so dass Krisen in einzelnen Branchen (z.B. die Finanzkrise) gut ausgeglichen werden können. - Es sollen zwischen 12 und 18 unterschiedliche Werte enthalten sein, um das Wikifolio schlank und übersichtlich zu halten. 2.) Handelsstrategie - Gekauft wird möglichst in Stufen, im Idealfall jeweils bei einem Abstand von ungefähr -20%, -30% und -40% zum All-Time-High - Die Aktien sollen langfristig gehalten werden. Sie werden lediglich verkauft, wenn sie langfristig den oben genannten Qualitätskriterien nicht mehr entspricht oder zu Rebalancing-Zwecken.