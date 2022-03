Strategic Dynamic Invest

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

INSIDE LAM: KW9/2022 Putins Krieg gegen die Ukraine: Die Folgen des Russland-Paradigmenwechsels Jahrelang wurde auf die „unterbewerteten“ russischen Aktien hingewiesen. Günstige Fundamentalbewertungen mit einer zweistelligen Dividendenrendite waren die Norm. Jetzt zeigt sich, dass es sich um keine „Unterbewertung“ handelte, sondern die Risiken die Bewertung rechtfertigten. Viele Experten fühlen sich wieder bestätigt, wenn die Aktienmärkte eine gewisse Immunität gegenüber geopolitischen Risiken aufweisen. Während Titel mit Bezug zu Russland als Reflex auf die Sanktionen des Westens implodierten, zeigte der EURO STOXX 50 in der Woche der russischen Invasion in der Ukraine wenig Volatilität und verlor in der vergangenen Woche 10,44 Prozent (25. Februar 2022: 3970,69; 4. März 2022: 3556,01). Steht diese kurzfristige Reaktion der Aktienkurse in Einklang mit den geopolitischen Ereignissen oder sorgt ein Russland-Paradigmenwechsel für disruptive Folgen an der Börse? https://fabianlaminger.wixsite.com/lam1/post/kw9-2022-putins-krieg-gegen-die-ukraine