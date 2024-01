LazyElfenbein

Es werden 25 US Aktion in Anlehnung an Eddy Elfenbein's Blog (https://www.crossingwallstreet.com/buylist) gehalten. Hierbei werden Aktion, wenn möglich, so lange wie möglich gehalten; jeweils zum Jahresanfang werden wird bei Bedarf gehandelt. Es gilt zu beachten, dass es ggf. zu Abweichungen bzw. Anpassungen kommen kann.