Leo Crypto Invest

Diese wikifolio soll in Cryptos in jeglicher Form investieren wie zum beispiel auch durch Zertifikate, ETF´s usw. Invetitionen in Hebelproduckte auf Cryptos können ebenfals vorkommen. In der Regel ist es langfristig orientiert, kann aber auch kurzfristige Invetitionen enthalten. Die Invetitionen können sowohl long als auch short aufgestellt sein. Zur entscheidungsfindung können Jagliche Faktoren beitragen wie z.b. Verschidene Tage Linie, Markt geschenisse, Wirtschftliche Faktoren, Indikatoren usw. Die Facktoren und indikatoren können je nacht Markt oder Wirtschftslage wechseln.