Leveraged Consistency

Nur mit ein hoch-unkorreliertem Portfolio und einem Vorteil im Markt können hochkonsistente Renditen professionell erzielt werden. Seit mehr als 15 Jahren generieren wir konsistente Renditen, die weit über dem Marktdurchschnitt liegen mit weniger Risiko/ Volaltilität als Aktien, so dass "man ruhig schlafen kann". Nur In dem wir mit Hebelprodukten alle Assetklassen, z.B. Aktien, Öl, VIX, Währungen, Commodites (Weizen, Zucker, etc) gleichzeitig long und short handeln, kann eine positive Überrendite erzielt werden egal ob (Aktien)märkte steigen oder fallen. Konkret werden mit mehreren Vorfiltern (Saisonalität, Sentiment, COT-Daten) ein statistischer Vorteil generiert, der durch charttechnische Bestätigung und das Eingehen in Tranchen (Cost Averaging) zu hoch-konsistenten Renditen führt. Das Risiko wird weiter massiv reduziert durch ein über viele Anlage-Klassen unkoreliertes Gesamtportfolio.