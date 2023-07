HighReturn-LowRisk BuffettReaper

Das Investment soll nach einem klar definierten Regelwerk erfolgen. Es ist eindeutig belegt, dass nur klare Regeln, die auch in turbulenten Zeiten befolgt werden zu langfristigem Erfolg führen. Nach mittlerweile 23 Jahren an der Börse konnte ich viel Erfahrungen sammeln und noch viel mehr lernen. Daher werde ich nach langjähriger Recherche und eigenen Berechnungen die Strategie mit dem besten Chance/Risiko Verhältnis in diesem Wikifolio nutzen. Es sei so viel verraten, dass diese Strategie rein auf statistischen Daten und Indikatoren basiert. Ziel ist eine Outperformance des Marktes bei gleichzeitiger effektiver Risikobegrenzung. Oberste Prämisse ist der Kapitalerhalt bei gleichzeitiger Outperformance. Dies ist theoretisch nur bei einer optimalen Auslastung der Liquidität in jeglicher Marktphase zu erreichen. Die Vorstellung den Markt timen zu können ist allerdings Illusorisch und reine Glückssache. Konstant Long im Markt investiert zu sein bringt allerdings nur eine einstellige durchschnittliche Performance. Basierend auf der richtigen Strategie ist es von Vorteil nicht konstant im Markt investiert zu sein. Die Strategie ist zur richtigen Zeit 100% investiert und in der übrigen Zeit Short oder Cash auf dem Konto und somit immun gegen etwaige Marktverwerfungen. So hatten zum Beispiel der Corona Crash oder der Ukraine Krieg keine großen negativen Auswirkungen auf das Kapital. Es wird nur in ETF investiert. Die Haltedauer ist ganz von dem Regelwerk abhängig.