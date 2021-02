Lieblingsanleger 2021

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen mehrere statistische Handelssysteme auf Aktien, in die CS und Rohstoffe umgesetzt werden. Durch die Breite Diversifikation soll eine überdurchschnittliche Marktrendite erzielt werden, bei gleichzeitig geringem Risiko. Die Ideen werden planmäßig mit direktem Investment in Aktien, als auch über HebelProdukte und ETFs umgesetzt, damit das Potenzial der Handelsansätze optimal genutzt werden kann mehr anzeigen