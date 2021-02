Long Term Investments

Handelsidee

Das Wikifolio betreibt ein Stockpicking vorwiegend nach fundamentalen Gesichtspunkten, wobei die Wachstumsaussichten sowie die Gewinnstabilität zu den wesentlichen Auswahlkriterium zählen. Gerne investiert das Wikifolio auch in junge Aktien, die infolge des IPOs eine aussichtsreiche Entwicklung aufweisen oder in anderen Wikifolios aufgenommen wurden. In der Regel wird die Positionsgröße auf ca. 2k € beschränkt, um eine breite Streuung zu erzielen, vereinzelt können Positionen davon auch deutlich abweichen. Bei Kursübertreibungen wird zumindest ein Teilverkauf in Betracht gezogen; eine Komplettveräußerung kommt nur im Falle einer sich anbahnenden Insolvenz oder Kursverlusten von über 70% in Frage. mehr anzeigen