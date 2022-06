World ETF mit Gold Anker

Das wikifolio soll überwiegend langfristig ausgerichtet sein. Ein Investment 90% in ein ETFs, das dem MSCI World Index folgt und 10% in ein gold-ETF als "Sicherheitsanker", wird angestrebt. Dies soll grundsätzlich der Erkenntnis folgen, dass die meisten Händler meines Wissens nicht in der Lage sind den Markt auf Dauer zu schlagen. geplante Zusammensetzung: 90% Welt-ETF) 10% Gold-ETF Es ist in der Regel kein Handel geplant, außer re-Balancing 1x jährlich falls die Abweichung von der Ziel-Zusammensetzung oben >5% beträgt.