Made in Bavaria

Dieses Portfolio ist ein Test und nur aus dem Hintergrund eröffnet, Erfahrungen an der Börse zu sammeln und zu traden. Alle Entscheidungen werden offiziell in Bayern geschmiedet, weshalb der Titel zustande kommt. Es werden vorwiegend Aktien und ETFs gehandelt, der Fokus wird dabei in Deutschland und USA liegen. Das Portfolio wird nicht in Bezug auf eine Benchmark gemanaged. Eine positive Wertentwicklung wird angestrebt, jedoch unter keinen Umständen garantiert erzielt. Dieses Portfolio dient rein zu Experimentzwecken.