Handelsidee

Im wikifolio "Markttrend in Asset-Klassen" soll versucht werden Trends am Finanzmarkt zu identifizieren und sie zu nutzen. Dabei soll i.d.R. in Faktor-Zertifikate auf NASDAQ100, Gold, Palladium, US-Zinsanleihen und ETF auf Kryptowährungen investiert werden. In der Zukunft sollen noch weitere Asset-Klassen und Werte hinzugefügt werden.

Die Charttechnik soll beim Timing des Ein- und Ausstiegs eine Rolle spielen (Trendfolgemodell der gleitenden Durchschnitte, Gesamtmarktanalyse wie Crossover, Prozent-, Bollingerbänder, Trendlinien).

Das ganze Anlageuniversum soll genutzt werden, damit man auf zukünftige unvorhersehbare Herausforderungen rechtzeitig reagieren kann.

Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein.

