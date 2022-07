R2-MinDrawMaxRoE

Die Handelsidee soll es sein, weltweit Aktien zu scannen, die langfristig in einem Aufwärtstrend befinden. Dies wird darüber sichergestellt, dass die Auswahl über eine steigende, also positive, lineare Regression erfolgt. Hierbei sollen dann die Titel gekauft werden, die eine niedrige Volatilität gepaart mit positivem Kurswachstum in einem möglichst engen Kurskanal über möglichst lange Zeiträume aufweisen. Sollten Aktien diesen Kriterien nicht mehr entsprechen, das heißt, entweder hohe Volatilität, also Drawdowns, nicht im engen Kurskanal, also der Regressionsgeraden steigen, sind Ausstiege über Stoplevels an relevanten Handelspunkten geplant. Eine bestimmte Gewichtung der einzelnen Titel wird nicht verfolgt. Das Kapital soll möglichst immer investiert werden. Auflaufende Dividenden sollen für Rebalancingzwecke oder komplette Neuanschaffungen genutzt werden. Der Review der Positionen soll zum Ende jeden Quartals erfolgen. Gehandelt werden alle Aktienuniversen weltweit, Derivate, Hebelprodukte und Fonds sollen nicht gehandelt werden.