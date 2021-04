Megatrends Deluxe

Handelsidee

Investiert werden soll in Megatrendaktien die über Jahre oder auch schon über Jahrzehnte nur eine Richtung kennen.

Dabei treffe ich eine globale Auswahl an etablierten Unternehmen und begleite diese Trends entsprechend.

Ziel des Portfolios ist ein langfristiger, trendbegleitender Vermögensaufbau, wobei die Aktien nur dann ausgetauscht werden, wenn der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wird.

Bieten sich extreme Chancen in einzelnen Aktien, können diese parallel auch mit Optionsscheinen begleitet werden. mehr anzeigen