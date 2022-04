*Monatliches_Einkommen* Hier finden sich Aktien und ETF (Aktien- & Anleihen ETF) wieder, die nach Möglichkeit monatlich eine Dividende bzw. Ausschüttung ausgeben. Da US-Aktien keine Dividende im wikifolio ausschütten, wird dieser Bereich via ETF abgebildet. Inhalt: Diverse Aktien und ETF aus verschiedenen Branchen, die ein möglichst gleichmäßiges, monatliches "Einkommen" ermöglichen sollen. So etwas wollte ich schon immer ausprobieren, bin gespannt wie sich das wikifolio im Vergleich zu den anderen entwickeln wird. Umsetzung: Mit dem Geld aus den Ausschüttungen /Dividenden, sowie dem ggf. vorhandenen Restkapital, sollen die anfallenden Depotgebühren beglichen werden. Jeweils im Dezember wird ggf. vorhandenes Guthaben in die Positionen (einmal bei den Aktien und ETF) mit dem geringsten Buchwert investiert. Eine Änderung an der Anzahl der Positionen ist nicht vorgesehen.