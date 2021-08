Market Flow

Handelsidee

In diesem Wikifolio ist geplant, hauptsächlich in Indexfonds mittels Zertifikate oder ETF erfolgen.

Investitionen in Aktien oder Hebelprodukte sind nicht geplant (mögliche Ausnahme: gehebelte ETFs).

Die Käufe und Verkäufe sollen hauptsächlich aufgrund technischer Signale mit dem Ziel erfolgen.

Es ist geplant, dabei aktuellen Trends zu folgen und aktives Portfoliomanagement durchzuführen.

Regelmäßig angepasste Stop Losses und Realisierung von Gewinnen sollen dabei das Risiko mindern und Gewinne optimieren.

Als Benchmarks, gegen welche die Performance des Wikifolios gemessen werden soll, gelten dabei Indizes wie NASDAQ, EuroStoxx, DAX etc.

