Magic World

Handelsidee

In dieses Portfolio werden Unternehmen aufgenommen die günstig bewertet sind.

In Anlehnung an Greenblatts Zauberformel werden dazu Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote herangezogen.

Es wird Aktien weltweit investiert.

Es werden alle 2-3 Monate lukrative Investments ins Portfolio aufgenommen.

Die Haltedauer der einzelnen Investments beträgt 1 Jahr. mehr anzeigen