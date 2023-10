AbsoluteGlobalReturnFonds1

Das Fondsmanagement beabsichtigt, in jeder Marktphase eine positive Rendite zu erzielen bei möglichst geringen Schwankungen. Hierzu soll ausschließlich in börsengehandelte Produkte investiert werden. Es soll keine feste Asset Allokation zwischen den Anlageklassen angestrebt werden, sonder stattdessen unter Ausnutzung von Martkgegebenheiten opportunistisch in Aktien und Exchange Traded Products (ETPs) investiert werden. Ein Cash Anteil von mindestens 10 % soll vorgehalten werden, um auch kurzfristig auf sich ergebende Marktgelegenheiten reagieren zu können. Basis für die Investitionsentscheidung ist die börsentägliche Analyse von Makro Faktoren wie beispielsweise die Auswirkung von Zentralbankentscheidungen auf Zinsstrukturkurven, die Entwicklung der Inflationserwartungen und der Rohstoffmärkte.