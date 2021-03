MIB_GreenEnergy

Handelsidee

Dieses Wikifolio investiert in saubere, sogenannte grüne Energien.

Das Spektrum reicht von Wasserstoff über Solar-, Wind- und Wasserkraft und Bio-Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, sofern ökologisch sinnvoll. Auch neue Technologien die heute noch unbekannt sind, werden berücksichtigt. Es wird ausschließlich in nachhaltige Technologien investiert und z.B. die Energiegewinnung aus Atomkraft sowie fossilen Brennstoffen ausgeschlossen.

Im klaren Fokus ist die Investition und Förderung nachhaltiger Energien und deren gesamte Wertschöpfungskette.

Das wirtschaftliche Umfeld wird regelmäßig beobachtet und bewertet, wonach auch kurzfristige Korrekturen und Umgewichtungen vorgenommen werden können.

Der Anlagehorizont sind überwiegend Aktien, können aber auch ETFs oder Rohstoff-Zertifikate sein, wenn diese zur Handelsidee passen.

Die Haltedauer ist überwiegend auf eine langfristige Anlagestrategie ausgelegt.

Da der Markt sich noch in starker Bewegung befindet, sind kurzfristige Käufe oder Gewinnmitnahmen möglich. Dies ist aber nicht das Hauptziel dieser Handelsidee, sondern eine Investition in die Zukunft. mehr anzeigen