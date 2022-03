Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Guten Morgen und hppy Trades für alle! :) Das ist der erste Post für das neue wikifolio Micro Trading (MT). MT soll sowohl in fallenden als auch in steigenden Märkten agieren. Aktuell konzentrieren wir uns nach dem Crash auf steigende Kurse. Insbesondere kuurfristige Trades versprechen in unsicheren Zeiten mehr Rendite, als lngfristige Investments. Die Crashs der letzten Zeit zeigen dass im Prinzip sehr eindrucksvoll und machen dann auch die beste Werbung für mein Vorgehen. Aktuelles Trading Ziel im DAX sind die 14800 Punkte. Hier verordte ich ungefähr das 61,8 Retracement vom letzten Hoch zum letzten Tief im Dax. Mal schauen, ob die Bullen es bis zum Ziel schaffen und was danach passiert. Es bleibt, wie immer, spannend!