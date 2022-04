Midtimegrow

Grundsätzlich soll in solide Werte aus dem europäischen Raum investiert werden, wobei der Schwerpunkt in Tech-Werten liegen soll. Hierzu kann in Aktien und ETF´s investiert werden. Investiert werden soll bei Einstiegschancen nach starken Schwankungen aufgrund von Gewinnmitnahmen und in als "fundamental underpeformence papers" gelistete Papiere. Ferner soll das Kurs/Gewinn Verhältnis bezogen auf den Branchenmittelwert verglichen werden als Auswahlkriterium. Als Solide Base sollen Tech- ETF´s dienen die etwa ein 30% Volumen des Gesamt-Investitionsvolumens ausmachen sollen. Ergänzt wird die Zusammenstellung durch Werte aus dem Bereich Green & New Energy. Es wird eine Haltedauer der einzelnen Werte von 3- 6 Monaten erwartet.