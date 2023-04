MileStack - Opportunities

Im Allgemeinen strebt der Fonds unabhängig von der Marktrichtung eine positive absolute Performance an. Der Fonds kann abhängig von der Bewertung auch eine Netto-Long- oder eine Netto-Short-Position aufweisen. Dazu legt der Fonds in erster Linie in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus Wertpapieren, insbesondere Wachstum- und Value-Aktien mit erfahrenen Managementteams und einem beträchtlichen Ertragspotenzial an. Ziel ist es unterbewerte Wertpapiere mit einer hohen Aufwärtschance zu identifizieren und entsprechende Risiken abzusichern