Dachs Bulle Baer kann Millionaer

Der Titel dieses wikifolio, das eigentlich heißen soll: "Mit Dachs (= DAX), Bulle und Bär zum Millionär" soll nicht als Versprechung meinerseits gelten, sondern als Ansporn und anzustrebende Zielvorgabe. Es sollen hauptsächlich ETFs auf den DAX eingesetzt werden: wenn der DAX über der 200-Tageslinie steigt in ein ETF, das die Wertentwicklung des DAX 2-fach hebelt; wenn der DAX unter der 200-Tageslinie fällt in ein ETF, das die umgekehrte Wertentwicklung des DAX 2-fach hebelt. Es sollen auch ETFs auf andere (weniger volatilen) Werte eingesetzt werden können, zum Beispiel als Stabilisation des gesamten wikifolios, oder auch um mitgenommenen Gewinne sicherer an zu legen. Der Anlagehorizont soll langfristig sein. Ich beabsichtige selber in dieses wikifolio zu investieren.