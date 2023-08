Micro Value Opportunities

In diesem Portfolio kommen nur günstige Microcaps mit einer Marktkapitalisierung von 10 bis 200 Mio. USD. Wichtig auch hier bestimmte quantitative Merkmale. Die die Unternehmen als finanziell gesund und günstig bewertet identifizieren. Im Gegensatz zu meinen sonstigen Portfolien spielt aber auch hier ein wenig subjektive Kriterien eine Rolle. Das Unternehmen muss kein x-beliebiges sein. Zu dem soll es nicht zu konzentriert sein. Ziel sind 50 Unternehmen die jeweils mit 2% gewichtet sind. Besonders in der Aufbau Zeit werden die fehlenden Positionen durch einen ACWI ETF ersetzt. Sollte später keine 50 Unternehmen zu finden sein, dann bleiben je nach Marktlage die Positionen in Kasse oder im ETF.