Handelsidee

Die Multi Momentum Asset Rotation Strategie basiert vollkommen auf einem quantitativen Ansatz. In diesem werden auf Monatsbasis eigens entwickelte Momentumsignale für jegliche Assets errechnet. Zu diesen Assets gehören Aktienindizes, Rohstoffe und Anleihen.



Unser Ansatz sieht vor ein Asset auf Basis der Momentumberechnung auszuwählen, in welches dann investiert wird, bis im nächsten Monat eine neue Berechnung der Signale anfällt. Danach wird entweder in ein anderes Asset investiert, oder die Position wird weiterhin bis zur darauffolgenden Berechnung gehalten.



Die ausgewählte Position wird durch einen mehrstufigen Berechnungsprozess ermittelt, welcher das Momentum berechnet, misst und vergleicht. Das Investment bezieht sich auf bereits vorausgewählte Assets. Die Aktienindizes sind global verteilt und reichen von dem S&P 500 bis zum Nikkei 225, die Rohstoffe sind z.B. Gold & Silber, bei den Anleihen beziehen wir uns auf US Staatsanleihen. Die Assets werden großteils über Exchange Traded Funds (ETFs) gehandelt. Aus diesen genannten Investitionsmöglichkeiten wird jeweils eine, durch den mehrstufigen Prozess ausgewählt, in welche letztendlich investiert wird.



Korrelationen sind ebenfalls ein fester Bestandteil in allen unseren Strategien und werden dazu benutzt die Volatilität bestmöglich zu optimieren, um einen erhaltenen Vermögensaufbau zu ermöglichen.



Einzelaktien werden in diesem Wikifolio nicht gehandelt, auch Short Positionen werden nicht eingegangen, die Multi Momentum Asset Rotation handelt Long only. Des Weiteren handeln wir aufgrund der vorher definierten Signale komplett emotionslos. mehr anzeigen