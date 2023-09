mittermatik Future Invest

Dieses Wikifolio ist als Investment in die Zukunft gedacht. Entsprechend soll es Unternehmen enthalten, die entweder in Zukuftstechnologien investieren oder ein überdurchschnittliches Wachstum versprechen. Dies wird am besten durch eine breite Risikostreuung in diverse internationale Titel aus verschiedensten Wirtschaftszweigen und Regionen erreicht. Bedeutende internationale Konzerne, möglichst mit einem breiten Burggraben, sollen daher stark vertreten sein. Größere Cash-Positionen sollten nur in Ausnahmefällen und nur kurze Zeit gehalten werden. Grundsätzlich soll der Investmentraum möglichst frei und flexibel bleiben. Genauso wie sich auch die weltweite Wirtschaft dynamisch entwickelt. Jedoch wird im Regelfall ein langfristiger Ansatz verfolgt. Es werden ausschließlich Wertpapiere aufgenommen, die keine Hebelprodukte darstellen. Auch sollen vorzugsweise Wertpapiere mit einer guten Handelbarkeit gekauft werden damit die Liquidationskennzahl möglichst niedrig gehalten werden kann.