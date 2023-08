NIETZSCHES MOMENTUM

Es soll in Aktien investiert werden, deren Kurs eine Aufwärtsbewegung aufzeigt. Dabei wird die Kursentwicklung der zurückliegenden Woche in Relation zur Entwicklung des zurückliegenden Monats gesetzt. Die Position wird nur so lange gehalten, wie die Bewegung andauert. Ggf. werden zur Depotgesamtabsicherung Optionsscheine bzw. Zertifikate auf den Index, der das Portfolio am besten repräsentiert eingesetzt.