Momentum Trading mit Hebel

Dieses Wikifolio handelt primär Hebelpapiere nach dem Momentum Ansatz. Das gesamte Spektrum der Anlagemöglichkeiten und Basiswerte soll genutzt werden. Der Fokus liegt auf Hebelpapieren auf Aktien, Währungen, Indexen und Rohstoffen. Zur Risikominimierung kann zeitweise die Cash Quote sehr hoch und nur in kurzen Phasen bis zu 80% in Wertpapiere investiert sein. Der Rest verbleibt als Investitionsreserve für besondere Marktphasen.