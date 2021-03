MullhollandDrive

Handelsidee

Eckpfeiler der Handelsidee:

Gute Aktien finden (gemäß verschiedenen Kriterien) und sich auf diese Asset-Klasse beschränken. Es soll diversifiziert werden, aber nicht überdiversifiziert, d.h. mit 5-8 Titeln fühle ich mich am wohlsten (temporär können es mal mehr oder weniger sein, auch 100% Kasse ist möglich).



Welche Werte sollen gehandelt werden?

Ausschließlich Aktien - ohne weitere Begrenzung auf Branchen oder Regionen.



Kriterien nach denen gehandelt werden soll:

Eine Position wird aufgebaut, wenn mir das Unternehmen fundamental gefällt, mich der Chart anspricht und/oder die Nachrichtenlage gut ist. Beim Ausstieg möchte ich mich nicht auf feste Regeln festlegen. Ich möchte Verluste begrenzen, es kann aber auch vorkommen, dass ich den Einstiegskurs verbillige.





Wie lange sollen Positionen gehalten werden:

In diesem Punkt möchte ich flexibel halten, d.h. Intraday-Handel sollte möglich sein, wenn es in meinen Augen sinnvoll erscheint. Intraday-Handel kann bei schwankungsfreudigen Aktientiteln positiv zur Performance beitragen. In der Regel sollen Positionen aber mehrere Tage, Wochen oder Monate gehalten werden.



Welche Quellen sollen zur Entscheidungsfindung genutzt werden?

"Das Internet", sprich: Finanzen.net, Yahoo-Finance, Reddit, Onvista etc.

Geschäfts- und Quartalsberichte, IR-Präsentationen

Gelegentlich auch (zur Inspiration): Anlegermagazine, Musterportfolios, Ideen anderer Anleger



