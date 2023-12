Nichtlinear

In diesem Wikifolio soll beinahe das gesamte Anlageuniversum (Aktien, ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte) zur Verfügung stehen. Die Handelsentscheidungen sollen in der Regel aufgrund technischer Analyse, sowie Saisonalität erfolgen. Neben der Gesamtmarktanalyse sollen dabei vor allem technische Indikatoren eine zentrale Rolle spielen. Mit Hilfe dieser Indikatoren wie beispielsweise Fibonacci-Kennzahlen soll versucht werden, Aufwärtsbewegungen an den Märkten zu erkennen und dann in Long- und Shortpositionen zu investieren. In der Regel soll in Aktien und/oder Hebelprodukte auf Aktienindizes investiert, sowie einige Einzelaktien werden. Grundsätzlich soll der Anlagehorizont eher kurz- bis mittelfristig sein. Bei passenden Gelegenheiten sollen aber auch längerfristige Positionen möglich sein.