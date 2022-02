Handelsidee

Das Wikifolio "The Metaverse" investiert in aussichtsreiche Aktien, ETPs und Anlagezertifikate aus den Zukunftsindustrien Gaming, Play2Earn, Virtual Reality, Augmented Reality, Blockchain, Computing und Cloud-Diensten. Thematisch folgen die Investments des Wikifolios WFNEXTGAME der Leitlinie "Aufbau des Metaverse". Das Metaverse wird oft als die nächste Stufe des Internets bezeichnet und soll nach Meinung von Tech-Experten und Futuristen die Art und Weise, wie wir in Zukunft arbeiten, interagieren und kommunizieren, immersiv gestalten. Insgesamt wird ein ausbalanciertes und diversifiziertes Depot in den oben genannten Branchen angestrebt. mehr anzeigen