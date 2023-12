Babos4money

Wir sind 4 (motivierte) Schüler und haben dieses Portfolio im Rahmen eines schulischen Projekts erstellt. Wir hoffen natürlich, dass wir mehr Geld als unsere Mitstreiter und Lehrer machen. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Karriere als Händler, trotzdem haben auch wir Strategien. Wir sind in ständiger Beobachtung der aktuellsten Nachrichten und versuchen dadurch die Entwicklung verschiedener Wertpapiere vorherzusehen. Natürlich gehört auch hier ein Risiko mit dazu, dennoch sind wir überzeugt am Ende großen Profit gemacht zu haben.