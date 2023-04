Zukunftsorientiertes Denken

Investitionen in Zukunftsorientierte Unternehmen (hauptsächlich in Einzel-Aktien). Besondere Augenmerkmal soll auf folgenden Dingen liegen: 1. Umweltbewusste/Nachhaltige Mobilität 2. Ressourcen/Alternative Energiegewinnung (gerne Nachhaltig) 3. Forschung in der Medizin Im Ersten Schritt unserer Entscheidungsfindung bilden wir uns eine eigene Meinung über die derzeitige wirtschaftliche Situation, sowie anschließend eine genaue Analyse der technischen Kennzahlen und der Unternehmenszahlen. Wir arbeiten stetig an einer Verbesserung des Portfolios und schauen mit einem wachsamen Auge auf die Veränderungen der Kurse.