Global Trading LSG

Hallo, wir nehmen am Wikifolio-Projekt am LSG teil Umweltbewusster Aktienhandel - dafür achten wir auf die CO2 Bilanz der Unternehmen Globaler Aktienhandel - wir geben allen auch Internationalen Aktien eine Chance Fonds - um Risiken zu minimieren investieren wir auch in Nachhaltig rentable Unternehmen