FamilarShares

Die Investition erfolgt ausschließlich in allseits bekannte, in der Regel größere Unternehmen in Europa und in den USA. Es erfolgt keine starre Gewichtung nach verschiedenen Branchen, vielmehr wird bei entsprechenden Marktentwicklungen der Fokus auf gewinnversprechende Branchen gelegt. Nachhaltigkeit spielt dann eine Rolle, wenn zwischen ansonsten indifferenten Anlageoptionen entschieden werden muss. Zur Entscheidungsfindung werden im Vorfeld die Fundamentaldaten und technische Kennzahlen analysiert. Das Depot wird regelmäßig aktualisiert.