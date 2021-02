Trendfolge auf Nasdaq 100-Werte

Handelsidee

Der Nasdaq 100 hat in der Vergangenheit eine herausragende Performance vorzuweisen. Der Trendfolge/Momentum-Ansatz gilt als erfolgreicher Stratigie-Ansatz. Nasdaq 100-Werte und Trendfolgestrategie sollen in diesem wikifolio miteinander verbunden werden. Angestrebt wird eine monatliche Überprüfung des Trends. Ziel ist eine Outperformance gegenüber dem Index. Es kann dabei auch in gehebelte Produkte investiert werden. mehr anzeigen