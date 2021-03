Shorebreak Aktien

Handelsidee

Ich plane eine gute Mischung aus Tec und anderen breit gestreuten Bereichen zu traden. Es sind sowohl spekulative als auch stabile Titel mit dabei. Mal gucken was am Ende rausspringt. Lets make Money and Star bullish. Sry für die loste beschreibung kein Plan was ich noch schreiben soll haha 😛. mehr anzeigen