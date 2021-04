Handelsidee

Mit diesem Musterdepot möchte ich weitestgehend in Old Economy Wachstumsaktien investieren. Zur Old Economy zähle ich auch Technologieunternehmen, welche mindestens 20 Jahre alt sind bzw. soweit zurückgehen. Dieses Wikfolio wird aktiv gemanaged. Aktien mit schlechter Performance werden verkauft. Bei einem Börsencrash werden die Aktien gehalten, nicht verkauft. Verkauft wird nur, wenn es nicht anders geht, ein Unternehmen in erhebliche wirtschaftliche Schieflage gerät oder die Performance schlecht ist. mehr anzeigen