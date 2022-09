Das Dinofolio investiert weltweit einerseits in renditestarke Unternehmen der jüngeren Vergangenheit (Momentum) und kleine Unternehmen mit großem Wachstumspotential (Small Caps) andererseits. Was ist der Gedanke hinter dieser Herangehensweise? 1) Aktien mit einer positiven Renditeentwicklung in der (jüngeren) Vergangenheit steigen tendenziell noch einige Zeit weiter an. Dieses Momentum erlaubt es kurzfristige Trends relativ einfach zu erkennen und davon zu profitieren. Dieser Teil der Strategie ist eher auf einen kurzfristigen Zeitraum zu sehen. 2) Insbesondere (unterbewertete) kleine Unternehmen haben großes Wachstumspotential. Dieses Wachstum kann einige Zeit in der Zukunft liegen. Dieser Teil der Strategie daher ist eher längerfristig gedacht. Bei der Aktienauswahl orientiere ich mich an bekannten Analysemethoden wie der Fundamentalanalyse. Ich versuche zusätzlich auf Nachhaltigkeitskriterien wie den ESG-Score zu achten. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Die Mindestaktienquote liegt bei 50 %. Es erfolgt eine regelmäßige Anpassung.