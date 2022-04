Der Fachkräftemangel hat sich in allen Branchen in den letzten Jahren weltweit verschärft. Investiert werden soll in Unternehmen, die Lösungen für diesen "War for Talents" entwickeln (Personaldienstleistungen, Softwarelösungen etc.), als auch in solche, denen es gelingt, nachhaltig die besten Talente zu gewinnen und sich als attraktiver Arbeitgeber im Wettbewerb aufzustellen. Die Auswahl der Aktien erfolgt dabei hauptsächlich aus fundamentalen Gründen. Abgesichert werden die Positionen jedoch nach technischen Kriterien.