SP500Strategie

Handelsidee

Diese Strategie handelt ausschließlich den liquidesten Aktienindex der Welt, den S&P500.

Anders als der klassische Buy and Hold Ansatz versucht diese Strategie durch eine gezielte Gesamtmarktanalyse das Abwärtspotential in Schwächephasen zu begrenzen und in Stärkephasen durch die Hinzunahme von Hebelprodukten die Gesamtrendite zu steigern.

Die Haltedauer richtet sich je nach Produkt und Hebel - bewegt sich aber meist kurz- bis mittelfristig

Zur Analyse dienen neben Charttechnik und Wirtschaftsindikatoren auch COT-Daten, Sentimente und andere Kennzahlen. mehr anzeigen