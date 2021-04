Handelsidee

Dieses Depot dient meinen Freunden und Bekannten dazu in mich und meinen Anlagestil zu investieren.

Meinem Anlagestil liegt ein striktes Regelwerk zu Grunde, dass sich aus verschiedensten Büchern und Investorenvorbildern ergibt. Besonders geprägt wird dieses Depot durch die Investmentgrundsätze von Peter Lynch.

Regeln:



1. Eine ausgewogene Diversifikation in Branchen, Ländern, Währungen und in verschiedene Aktienkategorien (Peter Lynch) - Je nach Marktphase wird vermehrt in Fast Grower, Average Grower, Slow Grower, Zykliker, Verborgene Werte und Turnarounds investiert. Durch die Diversifikation in verschiedene Aktienkategorien soll in jeder Marktphase das Risiko gestreut sein.



2. Das Depot ist auf 20 Werte begrenzt. Dies soll ermöglichen dass ich jedes Unternehmen intensiv beobachten kann und das einzelne Gewinner die Rendite maximieren können und nicht in der Masse untergehen.



3. Vor jedem Kauf der drei Aktienkategorien Fast Grower, Average Grower und Slow Grower wird eine Checkliste abgearbeitet. Diese Checkliste enthält folgende Kriterien.

a. Zwingende Kriterien = Burggrabeneffekt, Umsatzwachstum, Hohe Kundenzufriedenheit, Geringe Verschuldung, Keine Aktienrückkaufe, Gute Unternehmenskultur, ich verstehe das Geschäftsmodell.

b. Zusatzpunkte = Mid oder Small Cap, Deutsches Unternehmen, Gründergeführt oder Familienunternehmen, Ethisch- und Nachhaltig, Dividendenadel bzw. Aristrokrat, Hoher Forschungs- und Entwicklungsquote, Kurs unter der 200 Tage Linie beim Kauf, Gewinnkontinuität über mind. 10 Jahre.



4. Es wird zu jedem Kauf ein Investmentcase formuliert. Verkauft wird nur, wenn dieser Investmentcase nicht mehr aktuell ist oder ein besserer Wert gefunden wird. Alle Werte werden mit dem Ansatz gekauft, dass Sie möglichst ewig gehalten werden.



5. Jeder Kauf erfolgt aus fundamentalen Gründen und nicht aus kurzfristigen oder spekulativen Gründen.



Benchmark ist der MSCI World ACWI.

mehr anzeigen