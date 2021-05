MarketWizards HB PlatinTrader

Handelsidee

Die Idee dieses Wikifolios ist es mit Hilfe von statistischen Methoden extraordinäre Talente für diskretionäre Handelsempfehlungen zu finden. Die Statistik ist eine entscheidende Werkzeugkomponente zur Identifikation und Unterscheidung, ob das Markttiming sowie die Aktienauswahl eines Traders auf Glück oder herausragende Fähigkeit zurückzuführen ist. Um die Prognosegüte bei der Aussage "Wir haben es hier mit einem herausragenden Trader zu tun" zu erhöhen, schauen wir deshalb auf folgende Komponenten:

- Die Länge des Performance-Trackrecords

- Die Anzahl der Trades pro Jahr

- Die durchschnittliche Verteilung der profitreichsten Trades rel. zur Gesamtanzahl der Trades

- Die Höhe der Wertentwicklung rel. zur Wertentwicklung des Marktes



Ein Beispiel: Die Wertentwicklung eines Trader, der mit einem Ein-Aktien-Portfolio mit Tesla über 650% Performance in 2020 erzielte, hat eine größere Glückskomponente als ein Trader, der mit den 10 besten Nasdaq Aktien in 2020 "nur" knapp über 250% erzielte.



Ein Ranking der besten "Skill" Trader führt schlussendlich zur Allokation und Titelauswahl dieses Wikifolios. Investiert wird schlussendlich in die Ideen der besten drei Trader, wobei jede einzelne Idee auf die Handelbarkeit (d.h. zugrundeliegende Liquidität des Einzelwertes) überprüft wird und die Menge aller Ideen in einen professionellen Risikomanagementprozess eingebettet werden.





Haftungsausschluss: Dieses Wikifolio ist nicht dazu gedacht, diskretionäre Anlageempfehlungen zu veröffentlichen. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder einzelne Trade dieses Wikifolios wird algorithmisch aus einer Sammlung einiger anderer diskretionärer Trader abgeleitet.

Dieses Wikifolio ist nicht dazu gedacht, das Geld anderer Leute zu verwalten. Bitte investieren Sie nicht in dieses Wikifolios.



Danke für Ihr Verständnis.