Position Trading Long

Dieses Portfolio soll eine Trendfolgestrategie verfolgen, die auf der Annahme basiert, dass Aktienkurse über längere Zeiträume hinweg in Trendbewegungen verlaufen würden. Das Portfolio sollte in Aktien investieren, die sich in einem Aufwärtstrend befinden würden, und sie verkaufen, wenn sie in einen Abwärtstrend übergehen würden. Die Trendfolgestrategie wird durch eine Reihe von technischen Indikatoren unterstützt, die die Richtung des Aktienkurses bestimmen würden. Dazu sollten Moving Averages, Trendkanäle und Indikatoren zur Messung der relativen Stärke herangezogen werden. Das Portfolio sollte in eine breite Palette von Aktien aus verschiedenen Branchen und Regionen investieren. Ziel wäre es, ein Portfolio mit einem ausgewogenen Risiko-Ertrags-Profil zu schaffen. Die Strategie des Portfolios sollte auf den folgenden Schritten beruhen: 1. Identifikation von Aktien in einem Aufwärtstrend 2. Kauf der Aktien in dem Trend 3. Halten der Aktien, solange sie sich in dem Trend befinden würden 4. Verkauf der Aktien, wenn sie in einen Abwärtstrend übergehen würden 5. In den meisten Fällen soll der 30er moving average auf Wochenbasis herangezogen werden. Es sollen überwiegend Aktien aus dem US Raum gehandelt werden. Der Anlagehorizont sollte eher langfristig sein. Es sollen keine Hebelprodukte verwendet werden.